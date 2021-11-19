Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины". Ему сообщили о подозрении.

В убийстве киевлянина, части тела которого обнаружили в мусорном контейнере в Печерском районе столицы, подозревают 32-летнего жителя другой области. Злоумышленник совершил преступление в квартире своей жертвы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

По данным полиции, между гостем и хозяином дома во время распития спиртного вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего собутыльника.

Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела.

Читайте такжеИскал еду, а нашел отрезанные ноги: всплыли жуткие подробности зверского убийства в Киеве (фото, видео)Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак у соседнего дома.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины". Ему сообщили о подозрении.

Следователи готовят злоумышленнику ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Что предшествовало

В Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. Позже стало известно, что на человеческие ноги наткнулся бездомный, который искал в мусоре еду.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливали возможных свидетелей, изучали видеозаписи с камер наблюдения, расположенных рядом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний уроженец Горловки Донецкой области.

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Автор: Виолетта Орлова