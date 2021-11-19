По подозрению в убийстве задержали уроженца Горловки.

Части тела убитого человека в Киеве в мусорном баке на Бульваре Дружбы Народов нашел бездомный, когда искал еду. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали.

Как сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", предполагаемого преступника задержали в ту же ночь.

"Ужасная находка была обнаружена в мусорном баке в районе Дружбы Народов. В пакете посреди мусора нашли человеческие ноги… По имеющейся ориентировке патрульными полицейскими на Дарнице задержан подозреваемый в убийстве", – говорится в сообщениях.

Полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний уроженец Горловки Донецкой области.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина расстрелял иностранцев, напавших на его семью (видео)По информации Telegram-канала "Киев сейчас", рядом с пакетом с человеческим ногами нашли и другие части тела.

Напомним, в Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Автор: Катерина Шварц