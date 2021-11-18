Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого обнаружили в Печерском районе.

В Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают возможных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, расположенных рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего человека и розыска лиц, причастных к убийству.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Леся Лещенко