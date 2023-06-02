Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от правосудия, ведь наличие уголовного производства противоречит морально-этическим принципам.

ВСП отстранила судью Тандыра, который сбил насмерть автомобилем нацгвардейца, от отправления правосудия. Отмечают, что наличие уголовного производства противоречит морально-этическим принципам и может поставить под сомнение независимость и честность судьи. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

В сообщении сказано, что решение принято сегодня, 2 июня, по результатам рассмотрения ходатайства заместителя генерального прокурора. При этом отмечается, что не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать, что указанное ходатайство является формой незаконного влияния, давления или вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Высший совет правосудия временно до 25 июля 2023 года отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности. При этом напомнили, что Тандыр подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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"Наличие этого уголовного производства противоречит морально-этическим принципам, может поставить под сомнение независимость и честность судьи при осуществлении правосудия и, учитывая международные принципы, стандарты поведения судьи и нормы национального законодательства, в значительной степени повредить авторитету судебной власти и доверию общества к ней", - сообщает ВСП.

ВСП отмечает, что судья должен быть примером неукоснительного соблюдения требований закона и принципа верховенства права, присяги судьи, а также соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан в честность, независимость, беспристрастность и справедливость суда.

В сообщении сказано, что, в соответствии со ст. 219 Уголовного процессуального кодекса Украины досудебное расследование должно быть закончено в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления. "Поскольку судье сообщено о подозрении 26 мая 2023 года, ВСП до 25 июля 2023 года отстранила тандыра О. В. от осуществления правосудия", - отмечают в ВСП.

При этом напомнили, что 27 мая 2023 года ВСП предоставила согласие на содержание под стражей судьи тандыра.

Смертельное ДТП с участием судьи Тандыра - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая судья Тандыр на "Лексусе" на блокпосту сбил в Киеве нацгвардейца. Военный погиб на месте.

Нацгвардеец Вадим Бондаренко, который погиб, имеет троих детей, а отец его воюет в Бахмуте.

Речь шла о том, что Тандыр якобы был в состоянии алкогольного опьянения и отказался добровольно пройти экспертизу. В его машине был алкоголь.

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сафьян отметила в эфире телемарафона, что привлечение к ответственности судьи, который насмерть сбил нацгвардейца, будет непростым,потому что главный подозреваемый абсолютно обладает правом, законодательством, поэтому будет им попытается им манипулировать. Она обратилась к жителям Киевщины, в частности Макаровского района сообщать, если им известны факты, что глава райсуда и в прошлом ранее навеселе садился за руль.

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