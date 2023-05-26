Нацгвардеец от полученных травм погиб на месте ДТП.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи Алексея Тандыра, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко в Киеве, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре напоминают, что Тандыра задержали в порядке ст. ст. 208, 482 УПК Украины.

Судья отказался от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения. Поэтому прокуратурой было подготовлено ходатайство в суд о принудительном отобрании у Тандыра биологических образцов для проведения анализов, что судом было удовлетворено.

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ДТП с пьяным судьей - что известно

26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии. В результате нацгвардеец от полученных травм погиб на месте ДТП. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее Тандыре.

СМИ впоследствии уточнили, что погибшего нацгвардейца звали Вадим Бондаренко и родом он из Черкасской области. Парень с начала войны проходил срочную службу.

Военный воспитывал одного общего ребенка и двух детей жены от предыдущего брака. Жена, дети и мама нацгвардейца сейчас находятся за границей. Отец нацгвардейца сейчас воюет в Бахмуте.

О судье известно то, что он сам отмазывал коллегу от "пьяного" ДТП - судью Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова.

По факту ДТП с участием судьи начато уголовное производство по ч. ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве.

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