Компании семьи Гринкевичей подозревают в поставках не качественной одежды для ВСУ.

Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения бизнесмену Роману Гринкевичу, которого подозревают в поставках не качественной одежды для ВСУ и мошенничестве.

Об этом со ссылкой на адвоката Гринкевича Андрея Гуджала сообщает "Суспільне". Речь идет о содержании под стражей на два месяца с возможностью залога - 393 млн грн.

По словам адвоката, ходатайство на продление меры пресечения Гринкевичу подавали прокуроры.

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Дело Гринкевича - главное о расследовании

29 декабря львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления Государственного бюро расследований. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

30 декабря ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере 429 млн 440 тыс. грн.

Как информировали правоохранительные органы, компании семьи Гринкевичей стали одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Речь идет о 23 тендерах на поставку одежды армии на более чем 1,5 млрд грн. При этом многие сделки так и не были выполнены или выполнены частично по завышенным ценам.

Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену. В свою очередь в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной в этом деле.

17 января сотрудники ГБР сообщили о подозрении Гринкевичу, его сыну и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.

19 января Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн грн для каждого из них. Срок действия постановлений был до 16 марта.

22 января суд избрал меру пресечения Роману Гринкевичу - содержание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн. Роман Гринкевич - пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ (пятый участник преступной схемы - Игорь Гринкевич).

Впоследствии Печерский райсуд продлил меру пресечения Роману Гринкевичу, установив, что под стражей он должен пробыть до 17 апреля.

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