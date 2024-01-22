В Одессе задержали Романа Гринкевича, который пытался договориться, как пересечь границу.

В Одессе задержали сына известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа, которого ранее официально объявили в розыск.

Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Андрей Костин. Ранее в своих социальных сетях Роман акцентировал, что не собирается уезжать из Украины. Похоже, это обещание он решил нарушить.

"Хочу сообщить важную новость. Все помнят недавнее резонансное дело в котором печально известному львовскому бизнесмену и его сообщникам было сообщено о подозрении относительно поставки некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Пятый - сегодня утром был задержан в Одессе при попытке организации незаконного пересечения границы", - подчеркнул Костин.

Он уточнил, что речь идет о пятом фигуранте, который был объявлен в розыск.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, Романа Гринкевича задержали в 07:00, на основании постановления суда.

Директор ГБР напомнил, что его отец - частный предприниматель - подозревается в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами.

Члены этой преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины о поставках одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер убытков Министерства обороны Украины составляет более 934 млн гривен.

Сухачев подчеркнул, что задержанному сегодня участнику преступной схемы, как и его отцу, сообщено о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия. По оперативной информации, он пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

Сегодня задержанный будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Дело Гринкевичей - что известно

Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали 29 декабря в 2023 году при попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства. Говорилось, что компании этого бизнесмена являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. В частности, бизнесмен получил 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. Многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Сумма убытков может превышать 1 млрд грн.

11 января 2024 года ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, которые ей подконтрольны. Минобороны подчеркнуло, что разрывают все договоры с этим "конгломератом".

Игорь Гринкевич находится под стражей с 29 декабря, его сын Роман был объявлен в розыск.

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