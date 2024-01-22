Его взяли под стражу с возможностью внесения залога.

В понедельник, 22 января 2024 года, суд избрал меру пресечения сыну скандального бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа Гринкевича. Он взят под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере полмиллиарда гривень.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что Гринкевич-младший является одним из пятерых подозреваемых в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

"Прокуратура просила о залоге в размере 500 миллионов гривень. Среди рисков прокуроры называли то, что он может скрываться, уничтожать документы и влиять на свидетелей", – говорится в сообщении.

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Известно, что Гринкевича задержали во время планирования пересечения границы. Сам он говорит, что не намеревался бежать, а в Одессе находился по собственным делам. Кроме того, он заявил, что лично подозрение ему не вручали, а связи он не имел, потому что во время обысков забрали все его телефоны.

Все обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды Гринкевич-младший отвергает. Он говорит, что от следствия не скрывался, и знал, что находится в розыске.

Адвокат Романа Гринкевича на заседании сказал, что его подзащитный сам планировал ехать в Киев чтобы подать заявление о рассмотрении соответствующего ходатайства, но "в 7 утра практического голого достали его в квартире".

Обновлено: Адвокат Гринкевича заявил, что решение суда о содержании под стражей является "незаконным и необоснованным". В то же время залог в размере 500 миллионов он назвал "заведомо непомерным". Сторона защиты будет подавать апелляцию.

Дело Гринкевичей

29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали во время попытки подкупить работника Государственного бюро расследований. Он пытался дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР в обмен на снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Подконтрольные Гринкевичу компании являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Бизнесмен выиграл 23 тендера на поставку одежды ВСУ более чем на 1,5 млрд грн. Многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Убытки могут превышать 1 млрд грн.

11 января ГБР арестовало имущество Гринкевичей и подконтрольных бизнесмену компаний. Помимо Игоря Гринкевича, нескольких фигурантов дела уже задержали. Утром 22 января также задержали его сына – объявленного в розыск Романа Гринкевича – при попытке организации незаконного пересечения границы.

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