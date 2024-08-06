Кроме того, по запросу следователей арестованы денежные средства и другие личные вещи языковеда.

Галицкий районный суд Львова арестовал загранпаспорт убитой языковеда Ирины Фарион, а также ряд других личных вещей.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы от 22 июля, имущество Фарион арестовали по запросу следователей. Арестовано имущество, которое было обнаружено и изъято 19 июля во время проведения осмотра ординаторской отделения неотложной медицинской помощи больницы.

В частности арестована женская кожаная сумка бежевого цвета, в которой находился мобильный телефон марки Самсунг в чехле фиолетового цвета, паспорт гражданина Украины для выезда за границу выданный на имя Ирины Фарион, набор для шитья, связка из 5 ключей с чехлом розового цвета, чехол синего цвета с очками, расческа, ручка, карандаш, связка из двух ключей и магнитным ключом и брелком в виде собаки, зарядное устройство, щетка для волос розового цвета, кошелек с принтом черно-белого цвета, банковская карта Приватбанк.

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Также арест наложен на две купюры номиналом 100 долларов, четыре купюры номиналом 20 евро, одну купюру номиналом 50 евро, одну купюру номиналом 5 евро, две купюры номиналом 500 грн, одну купюру номиналом 20 грн, две купюры номиналом 1 грн, одну монета номиналом 2 грн, 1 монету номиналом 10 грн, чек с рукописной надписью "5355, 2802, 1391, 9689".

Арестована также косметичка с надписью "Clinique". В ней содержались: зеркало, заколка для волос, помада, ручка, подводка для глаз, блистеры с таблетками "Спазмалгон" и "Копацил", монета номиналом 10 грн, полиэтиленовый пакет голубого цвета в котором содержится: трусы женские бежевого цвета, бюстгальтер бежевого цвета со следами РБК, шорты розового цвета, майка фиолетового цвета с цветочным принтом с разрезами и следами РБК, босоножки женские кожаные розового цвета 36 размера.

Суд арестовал чемодан в котором содержится: кофта бежевого цвета, шлепанцы бежевого цвета, шлепанцы розового цвета, заколка для волос, 3 книги, тюбик с кремом, платье коричневое, платье синее, черный боди, майка синяя, желтые брюки, желтая юбка, голубое платье, желтая рубашка, платье фиолетовое, платье розовое, купальник, майка розовая, носки желтые, трусы розовые, кофта фиолетовая, красная футболка, платье бело-голубое, косметичка фиолетового цвета со средствами личной гигиены, пенал белого цвета с лекарственными препаратами, сумка женская кожаная серо-зеленого цвета в которой содержатся бигуди для волос.

Убийство Ирины Фарион

Как известно, 18-летнего Вячеслава Зинченко арестовали в Днепре 25 июля. Парня обвиняют в убийстве украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Зинченко не признает себя виновным, его защита подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня суд отклонил ее.

Отец подозреваемого также не верит, что его сын был способен пойти на убийство. По его словам, они воспитывали Вячеслава по-другому.

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