По ее словам, он планировал идти в ВСУ после возвращения из Львова.

Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, до трагического инцидента ни разу не говорил о ней дома. Об этом рассказала его мать Елена Зинченко в интервью "Информатору".

"Если честно, то я начала смотреть её видео только после убийства. Ну, я сама не знала о том, какие взгляды у нее были. До того мы со Славиком эту тему не трогали, и он никогда не упоминал об Ирине Фарион. Я знаю, что к языковому вопросу у него нормальное отношение. То есть здесь нет такого мотива", - вспоминает женщина.

По словам Елены, ее сын очень хорошо говорит на украинском и даже научил ее разговаривать на этом языке - указывал на ошибки и исправлял.

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"Вот так, чтобы найти у него ошибки, то я не находила. Он даже смеялся надо мной, потому что говорит: ты учитель, а делаешь ошибки. Но я в школе разговариваю на украинском. Но замечаю, что есть какие-то слова, которые не украинские. Но ничего страшного", - добавила она.

Женщина отметила, что подозреваемый хотел стать военным и даже в марте закончил курсы на оператора БПЛА и дальше хотел идти в штат. Его отец также воюет.

"И он также хотел идти на войну. Он поддерживал военных и сам искал, куда ему пойти. Но мой муж и некоторые знакомые его отговаривали. Ему только исполнилось 18, а он уже... хотел добровольцем идти. И он сказал, что после поездки во Львов решит, пойдет он добровольцем или не пойдет", - рассказала Елена.

Ирина Фарион убита - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, Елена Зинченко рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Парень не имеет вредных привычек, а по характеру он - "добрый и уравновешенный".

Мать не верит, что ее сын мог застрелить человека и не исключает, что его могли использовать для отвлечения внимания в момент преступления. Сам Вячеслав не признает себя причастным к убийству. Сейчас ему избрана мера пресечения - в течение двух месяцев он будет находиться под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

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