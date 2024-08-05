Она уверена, что ее сын не причастен к этому преступлению.

Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко назвала арест своего сына политической игрой.

После заседания Львовского апелляционного суда, который отклонил жалобу Зинченко об изменении меры пресечения, женщина пообщалась с журналистами. "Можете ли вы назвать много ребят, которые в 18 лет ни разу не курили, ни разу не употребляли алкоголь? Он разговаривает на украинском языке гораздо лучше, чем я", - рассказала она.

По ее словам, сын восхищался Степаном Бандерой, имел одежду с его портретом, а также рассказывал ей о нем. На вопрос, почему именно ее сын оказался на скамье подсудимых, женщина ответила так:

"Не знаю, это какая-то политическая игра. Это надо у политиков спрашивать. Я смотрела последние интервью Ирины Фарион, как она говорила о политической деятельности, то там надо искать. И мой сын вообще ни при чем".

Убийство Ирины Фарион

Как известно, 18-летнего Вячеслава Зинченко арестовали в Днепре 25 июля. Парня обвиняют в убийстве украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Зинченко не признает себя виновным, его защита подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня суд отклонил ее.

Отец подозреваемого также не верит, что его сын был способен пойти на убийство. По его словам, они воспитывали Вячеслава по-другому.

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