Федор Зинченко считает, что для совершения этого убийства нужно было какое-то основание.

Федор Зинченко, отец подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, не верит в то, что его 18-летний сын Вячеслав мог совершить это преступление. Об этом он сказал журналистам после заседания апелляционного суда во Львове, который оставил парня под стражей.

На вопрос, смог ли сын совершить преступление, мужчина сказал: "Считаю, нет. Он воспитывался по-другому. У нас с женой педагогическое образование. Жена в школе работает уже много лет, я имею образование тренера, преподавателя. К сожалению, не работаю сейчас. Он занимался футболом, хотел стать футболистом. Не получилось - учитывая некоторые вещи. Чтобы совершить такое - должно быть какое-то основание".

Комментируя решение суда, который решил не отпускать Вячеслава под домашний арест, Зинченко заявил, что ожидал этого.

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"Я ожидал, что оно так будет, потому что мы не из Львова, к сожалению. Была такая возможность и мы ее использовали", - заявил мужчина.

Также он добавил, что ему не разрешили увидеться с сыном.

"Сказали, что по этой статье не разрешено свидание на этой стадии расследования", - пояснил отец подозреваемого.

По его словам, сын содержится во львовском СИЗО.

"Адвокат сказал, что условия - приличные", - рассказал Зинченко.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

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