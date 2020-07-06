В Мукачево ночью стреляли из РПГ по комплексу отдыха: момент выстрела попал на видео
09:03, 06 июля 2020Происшествия
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Происшествие случилось около 03:00 часов ночи.
Снаряд повредил здание / фото mukachevo.net
На окраине города Мукачево стреляли из РПГ по зданию комплекса отдыха "Аква сити".
Как передает mukachevo.net, по информации от местных жителей, само событие произошло около 03:00 часов ночи.
Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.
фото mukachevo.net
фото mukachevo.net
В полиции подробности инцидента пока не сообщали.
Напомним, в начале февраля в Мукачево произошла перестрелка посреди белого дня.
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