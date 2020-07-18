В Киеве пассажир забросал водителя такси абрикосами, после чего устроил стрельбу - соцсети (фото, видео)

Задержать хулигана удалось самому водителю - он вызвал полицию и передал им пассажира.

В Киеве на улице Вышгородской произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранителям о нем сообщил водитель такси, который пожаловался на действия одного из своих пассажиров.

"Со слов потерпевшего, он привез мужчину по адресу (работает таксистом), тот заплатил не полную сумму, сказал что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул в водителя. Выйдя из машины ударил по двери с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить, зачем тот так сделал, начал в него стрелять, одна пуля попала под лопатку. Это не остановило водителя, он смог забрать пистолет, да еще и заломил его", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место немедленно выехали сотрудники столичной патрульной полиции, которым таксист и передал нападавшего. Пострадавшего госпитализировали, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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