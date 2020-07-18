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В Киеве пассажир забросал водителя такси абрикосами, после чего устроил стрельбу - соцсети (фото, видео)

16:09, 18 июля 2020
Происшествия
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На месте работает полиция / Киев Оперативный Facebook

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Правоохранителям о нем сообщил водитель такси, который пожаловался на действия одного из своих пассажиров.

Пострадавшего водителя госпитализировали / Киев Оперативный Facebook

"Со слов потерпевшего, он привез мужчину по адресу (работает таксистом), тот заплатил не полную сумму, сказал что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул в водителя. Выйдя из машины ударил по двери с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить, зачем тот так сделал, начал в него стрелять, одна пуля попала под лопатку. Это не остановило водителя, он смог забрать пистолет, да еще и заломил его", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место немедленно выехали сотрудники столичной патрульной полиции, которым таксист и передал нападавшего. Пострадавшего госпитализировали, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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