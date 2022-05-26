По данным местных источников, изначально возник конфликт в одном из авто с логотипом ТРО.

Появились детали стрельбы в Холодногорском районе Харькова, в результате которой погибли трое человек.

Так, по данным местных Telegram-каналов, изначально возник конфликт в одном из авто с логотипом ТРО.

"В следствии конфликта один из пассажиров открыл стрельбу из автомата – один погиб, один ранен", – говорится в сообщении

"Затем убийца, под угрозой расстрела водителя, сел в проезжающий мимо белый Опель", - добавляют в сети.

На задержание злоумышленника были оперативно направлены полицейские полка полиции особого назначения, управление уголовного розыска территориального подразделения. Во время задержания правонарушитель был обезврежен", - говорится в сообщении полиции.

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Напомним, 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.

По факту сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

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