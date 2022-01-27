Стрельба в Днепре: врач сообщил, что сказала ему тяжелораненая девушка

Состояние 22-летней пострадавшей врачи называют критическим.

22-летняя Жанна Шарова, пострадавшая во время стрельбы в Днепре, находится в критическом состоянии. Солдат Артемий Рябчук выстрелил в нее трижды в упор. Перед тем, как потерять сознание, девушка успела поговорить с врачом.

Об этом главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал на брифинге.

Одна из пуль попала Жанне в живот возле пупка и прошила ее насквозь. У девушки сломан позвонок и поврежден кишечник. Она потеряла очень много крови. По словам врача, значительно поврежден кишечник. В брюшной полости пострадавшей около 3 л крови. Еще две пули попали в колено и плечо Жанны.

Перед тем, как потерять сознание, Жанна успела поговорить с Рыженко. Врач рассказал, что именно сказала девушка.

"Я не ожидала, я обернулась, услышала выстрелы, упала", – процитировал ее Рыженко.

Врачи провели девушке операцию, но ее состояние все равно остается критическим. Восполнить такие кровотечения сложно, поэтому уже завтра кровь для Жанны будут сдавать полицейские.