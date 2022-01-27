Стрельба в Днепре: врач сообщил, что сказала ему тяжелораненая девушка

22-летняя Жанна Шарова, пострадавшая во время стрельбы в Днепре, находится в критическом состоянии. Солдат Артемий Рябчук выстрелил в нее трижды в упор. Перед тем, как потерять сознание, девушка успела поговорить с врачом.
Об этом главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал на брифинге.
Одна из пуль попала Жанне в живот возле пупка и прошила ее насквозь. У девушки сломан позвонок и поврежден кишечник. Она потеряла очень много крови. По словам врача, значительно поврежден кишечник. В брюшной полости пострадавшей около 3 л крови. Еще две пули попали в колено и плечо Жанны.
Перед тем, как потерять сознание, Жанна успела поговорить с Рыженко. Врач рассказал, что именно сказала девушка.
"Я не ожидала, я обернулась, услышала выстрелы, упала", – процитировал ее Рыженко.
Врачи провели девушке операцию, но ее состояние все равно остается критическим. Восполнить такие кровотечения сложно, поэтому уже завтра кровь для Жанны будут сдавать полицейские.
Читайте такжеЖаловался на "дедовщину": появились подробности о солдате, расстрелявшем нацгвардейцевРасстрел в Днепре
Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.
В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.
По состоянию на 10:00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину.
Читайте такжеКомандующий Нацгвардией подал в отставку после бойни на "Южмаше"
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы.
На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.
СМИ ранее писали, что жители села Броска, откуда родом солдат Артемий Рябчук, поражены трагедией. Местные положительно характеризуют парня, но отмечают, что он избегал общения со сверстниками.
Несколько лет назад парень пережил личную трагедию – на его глазах утонул друг.