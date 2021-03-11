Местные жители, услышав звуки выстрелов, доносящие из окна дома, вызвали полицию.

В Днепре на проспекте Слобожанском мужчина открыл огонь из окна многоэтажки.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел вчера вечером, 10 марта. Местные жители, услышав звуки выстрелов, доносящие из окна дома, вызвали полицию. Правоохранители на месте событий нашли три гильзы, вычислили стрелка и задержали его.

Мужчина встретил полицейских криками и бранью, а также пытался отбиться от правоохранителей. В это время он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В ходе обыска в квартире было найдено оружие с просроченной регистрацией.

Причины, из-за которых произошла стрельба, пока не известны. В результате инцидента никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Денис Прядко