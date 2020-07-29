На Запорожье мужчина выстрелил в ногу копу

После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой.

На территории Коммунарского района в Запорожье мужчина выстрелил в ногу сотруднику полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел 28 июля около 18:00. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Космической происходит ссора, слышны выстрелы.

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На месте сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта гражданин 1989 года рождения внезапно достал револьвер травматического действия и произвел один выстрел в ногу своего оппонента. Потерпевшим оказался сотрудник патрульной полиции, 1994 года рождения, который в это время находился вне службы. После оказания медицинской помощи полицейского отпустили домой.

По данному факту следователем Коммунарского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.

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