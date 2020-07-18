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В Черновцах посреди улицы из боевого пистолета застрелили мужчину (фото)

20:59, 18 июля 2020
Происшествия
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Убийству предшествовала драка / фото УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе "Ozzy".

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По сообщению пресс-службы, сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из мужчин выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

«На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается. Преступником оказался мужчина, 1966 года рождения», - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажир забросал водителя такси абрикосами, после чего устроил стрельбу.

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