В Черновцах посреди улицы из боевого пистолета застрелили мужчину (фото)

Убийство было совершено во время спора, произошедшего возле кафе.

В Черновцах сегодня вечером посреди улицы застрелили мужчину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел на улице Небесной сотни возле кафе "Ozzy".

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По сообщению пресс-службы, сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из мужчин выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

«На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается. Преступником оказался мужчина, 1966 года рождения», - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажир забросал водителя такси абрикосами, после чего устроил стрельбу.

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