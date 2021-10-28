Водитель не обратил внимания на светофор и дорожную обстановку.

Еще один столичный водитель маршрутки отметился грубым нарушением правил дорожного движения.

Соответствующее видео обнародовано в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Инцидент произошел 27 октября возле станции метро "Академгородок". На записи видно, как маршрутчик, не обращая внимания на красный сигнал светофора, поворачивает налево с крайней правой полосы. Таким образом он создал аварийную ситуацию и мог спровоцировать масштабное ДТП из-за наличия рядом большегрузных автомобилей.

"Маршрутки на Академе, как страдали фигней - так и продолжают ею страдать, нарушая все возможные ПДД. Господин Усов, город же расторгнет с ними договоры о перевозке или в этом случае невыгодно?", - обратился автор к городским чиновникам.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В комментариях к видео многие киевляне отметили, что подобная ситуация уже стала нормой для столичных дорог. "Это стандартная ситуация для Академа", "Было бы хорошо, если ветку метро дотянули до ул. Генерала Наумова. Вот меньше было бы маршруток из Ирпеня и окрестностей", "Такая фигня существует", - говорится в комментариях.

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Автор: Юрий Годован