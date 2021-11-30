Директор учебного заведения говорит, что дети "просто играли".

На Киевщине заявили о буллинге в школе в селе Заборье. Мать одного из учеников рассказала, что старшеклассник раздел мальчика и снял с него даже нижнее белье.

Об инциденте женщина рассказала ТСН.

По словам женщины, 25 ноября ученик девятого класса зашел к семиклассникам и начал издеваться над мальчиком. Старшеклассник сорвал с ребенка одежду и не давал ему одеться. Пострадавший не является родственником женщины, а его родители в полицию не обращались.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик даже плакал", - заявила женщина, которая узнала об инциденте в школе.

Мать пострадавшего якобы не хочет обращаться в полицию, потому что не желает "портить жизнь" обидчику своего сына. Женщина же, которая рассказала об этом ТСН, решила привлечь внимание правоохранителей и социальной службы. Однако на ее заявления отреагировали не сразу. А директор школы, говорит она, пытается "замять" инцидент.

Читайте такжеВ Днепре шестиклассники прямо в классе избили сверстника (видео)"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе была проведена, но чуточку не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, что они будто оба раздевали друг друга", - рассказала женщина.

Также она рассказала, что в школе уже не впервые случаются такие инциденты.

Директор школы Василий Король в комментарии ТСН отметил, что дети "просто играли". Он поделился своим возмущением, потому что женщина, которая подняла шум, якобы не имеет отношения к пострадавшему.

"Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку", - заявил директор.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в одной из школ Обухова разгорелся скандал из-за жестоких методов воспитания. Учительница начальных классов ударила головой о парту первоклассника, а другого ученика била по рукам.

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Автор: Полина Кузенко