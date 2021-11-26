Мальчик постоянно унижал одноклассников, матерился и толкал.

Школьник из поселка Великая Лепетиха в Херсонской области терроризирует одноклассников. Полиция составила протокол на одного из родителей 11-летнего мальчика из-за буллинга.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Мама одного из школьников обратилась в полицию из-за 11-летнего ученика, который постоянно оскорбляет ее сына. По ее словам, мальчик постоянно унижал одноклассников, матерился и толкал. Родители других школьников также обратились в полицию.

В свою очередь хулиган заявил, что он ни разу не проявлял агрессию первым, а одноклассники якобы сами провоцировали конфликты.

Читайте такжеБуллинг из-за сексуальной ориентации: военный рассказал, как его травили сослуживцы (фото)Правоохранители провели беседу со школьников, а на родителей составили протокол по статье 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины по административным правонарушениям.

Агрессия и буллинг в школах Украины

В украинских школах время от времени вспыхивают скандалы из-за травли как со стороны учеников, так и со стороны учителей. К примеру, в Киеве учительница школы №58 жестоко избила учащегося инклюзивного класса. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутического спектра.

В то же время в днепровской школе №94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания. Родители мальчика не принесли извинения за инцидент. Они забрали документы из школы. Комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики сначала ругала ученика, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают, что это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

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Автор: Анастасия Горбачева