Парню стало плохо на волнорезе.

В Одессе на пляже утонул 17-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии города, трагедия произошла вчера на пляже для людей с ограниченными физическими возможностями – в районе 11-й станции Большого Фонтана.

По данным мэрии, потерпевший отдыхал вместе с товарищем. Ребята находились на волнорезе. Юноша сказал другу, что плохо себя чувствует.

"Парни могли вернуться на берег, пройдя по волнорезу, а потом – по пирсу, но пустились вплавь. На обратном пути, недалеко от волнореза, юноша "камнем пошел ко дну". Его товарищ выплыл на берег и сразу позвал на помощь спасателей", - рассказали УНИАН в мэрии.

По информации пресс-службы, юношу подняли с глубины почти 3 метров, реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут, но спасти его не удалось.

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Автор: Лариса Козовая