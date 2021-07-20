В Одессе на пляже утонул 17-летний юноша.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии города, трагедия произошла вчера на пляже для людей с ограниченными физическими возможностями – в районе 11-й станции Большого Фонтана.
По данным мэрии, потерпевший отдыхал вместе с товарищем. Ребята находились на волнорезе. Юноша сказал другу, что плохо себя чувствует.
"Парни могли вернуться на берег, пройдя по волнорезу, а потом – по пирсу, но пустились вплавь. На обратном пути, недалеко от волнореза, юноша "камнем пошел ко дну". Его товарищ выплыл на берег и сразу позвал на помощь спасателей", - рассказали УНИАН в мэрии.
По информации пресс-службы, юношу подняли с глубины почти 3 метров, реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут, но спасти его не удалось.
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