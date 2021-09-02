В результате аварии оба водителя доставлены в медучреждение.

На Ивано-Франковщине мотоциклист на скорости влетел в автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

В четверг, 2 сентября, в 14:40 в полицию поступило сообщение о ДТП в Ямнице. По предварительной информации, 25-летний сотрудник полиции, будучи на службе, управляя служебным автомобилем Renault Duster, допустил столкновение с мотоциклом Suzuki GSX-R600. В результате аварии оба водителя доставлены в медучреждение.

Тяжесть полученных травм сейчас устанавливается, у них отобрана кровь на проверку состояния опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники территориального управления ГБР.

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Автор: Денис Прядко