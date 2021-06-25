По последним данным, в двух ресторанах отравились 90 человек.

В Харькове установили основную причину и источник вспышки кишечной инфекции, в результате которой пострадали 90 посетителей двух ресторанов.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе по итогам внеплановой проверки, специалисты назвали основной причиной вспышки несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню. Источником считают больного работника.

Указывается, что два ресторана сейчас временно закрыты, одному из них направлено требование изъять из оборота продукты, несущие угрозу здоровью и жизни человека.

В ведомстве также назвали нарушения гигиенических требований, которые выявили во время проверки:

совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;

нарушение температурно-влажностного режима хранения (отсутствуют гигрометры, термометры, психрометры и, соответственно, их поверка);

отсутствует маркировка на мешках с сырьем (рис), соответственно, нельзя установить срок годности до возможного потребления;

столы и другое технологическое оборудование нуждаются в мытье и дезинфекции (одна кухня и холодильные мощности для обоих физических лиц-предпринимателей).

Массовое отравление в Харькове: подробности

Об массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. По последним данным, пострадали 90 человек, в том числе 19 детей.

Два ресторана одной сети ("Якитория" и "Мафия") закрыли на проверку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

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Автор: Юрий Годован