У шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез.

Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах Харькова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.

Также отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Все они заболели после посещения ресторанов японской кухни. По мнению специалистов, люди отравились роллами, которые ели в тот день.

«Как именно распространилась инфекция – через персонал или через продукты – еще выясняют», – говорится в сюжете.

Массовое отравление в Харькове: подробности

О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня.

Читайте такжеМассовое отравление в Харькове: виновным грозит до трех лет тюрьмыОбщее количество отравленных выросло до 85 человек, среди них 19 детей.

Два ресторана одной сети («Якитория» и «Мафия») закрыли на проверку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.

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Автор: Катерина Шварц