Обнародованы первые результаты лабораторных исследований причин массового отравления в ресторанах Харькова.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что у шести работников учреждений подтвердили стафилококк, а у половины пациентов – сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах.
Также отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное. Все они заболели после посещения ресторанов японской кухни. По мнению специалистов, люди отравились роллами, которые ели в тот день.
«Как именно распространилась инфекция – через персонал или через продукты – еще выясняют», – говорится в сюжете.
Массовое отравление в Харькове: подробности
О массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня.
Читайте такжеМассовое отравление в Харькове: виновным грозит до трех лет тюрьмыОбщее количество отравленных выросло до 85 человек, среди них 19 детей.
Два ресторана одной сети («Якитория» и «Мафия») закрыли на проверку.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).
В сети ресторанов, где отравились люди, заявили, что готовы компенсировать затраты клиентов на лечение.
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