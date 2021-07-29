В день убийства девочка играла с подружкой Викой, когда к ним присоединился 13-летний сосед.

Семья убитой 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове на Харьковщине с 13-летним подозреваемым знакома давно.

Об этом в комментарии Newsroom рассказали родственники погибшей.

Подросток живет по соседству – его семья живет на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдан постоянно ходил с малышами.

Семья Мирославы даже жаловалась родителям парня, чтобы дети играли отдельно из-за большой возрастной разницы.

Читайте такжеСмерть Мирославы Третьяк: все, что известно о жутком убийстве ребенка под ХарьковомВ день убийства девочка также играла с подружкой Викой, когда к ним присоединился 13-летний сосед.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Богдан обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала, не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придет", – вспоминает мать погибшей.

После этого около 15:00 девочка сходила в магазин и прилегла отдохнуть, а вечером снова просилась поиграть с подружкой и взяла велосипед.

Во время игры Мирослава взяла два персика и вернулась к подружке. Она долго не возвращалась. Мать ребенка поняла, что что-то произошло, когда Вика пришла к ней с вопросом: "А Мира будет гулять?". Девочка рассказала, что та отправилась на прогулку с Богданом.

Как оказалось, дети пошли в сторону старой пекарни, и их больше не видели.

Мать пропавшей на пути заметила подростка, однако тот заявил, что не видел Мирославу, а через некоторое время ответил, что они разошлись в определенном месте – и он ее с тех пор не видел.

Родственники не сомневаются в причастности Богдана к преступлению, ведь еще в школе парень обижал детей, кидался камнями и топил кошек в туалете.

В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвым ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.

Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно с ним погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными.

Например, в 4 классе Богдан холоднокровно убил щенков, растолкав их головы о камень.

Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Из-за возраста злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос. Также его намерены поместить в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Автор: Яна Ставская