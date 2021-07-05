В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" обещают осуществить масштабную реконструкцию Берестейского путепровода, где сегодня произошел обвал конструкций.

Как сообщает "Киевавтодор", специалисты "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода на ул. Победы у станции метро "Берестейская".

В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

По предварительной информации, состоялась обсыпка защитного слоя бетона и частей перильного ограждения.

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В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция моста. Планируют заменить пролетное строение и убрать колонны, которые установлены на проезжей части проспекта.

Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, из-за которого случаются пробки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, в столице произошел обвал части конструкции Берестейского путепровода, патрульные перекрыли под ним движение левой полосой.

В полиции в связи с этим прогнозировали осложнение движения по проспекту Победы в направлении центра города.

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Автор: Виктория Токарева