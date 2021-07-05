В полиции в связи с этим прогнозируют осложнение движения по проспекту Победы в направлении центра города.

В столице произошел обвал части конструкции Берестейского путепровода, патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале патрульной полиции Киева.

"Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - отметили в полиции.

По данным Google Карты на проспекте Победы уже образовалась пробка, которая тянется от метро Святошин.

Напомним, 1 июля под Берестейским путепроводом произошла авария с фурой, загруженной газоблоками и несколькими легковыми автомобилями.

По информации dtp.kiev.ua, грузовая машина перевернулась и задела несколько легковых авто.

По информации Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации, во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами два человека.

Проблемы с Берестейским путепроводом: что было до этого

Летом 2018 г. Dtp.kiev.ua в Facebook проинформировало, что в Киеве на ул. Победы «с Берестейского моста на «Рено» упал кусок бетона, практически оторвав пассажиру руку». Мужчину срочно госпитализировали.

Власти Киева заверили, что такого факта не было, а мужчина получил травму, поскольку группа молодых людей отрывала фрагменты подпорной стенки моста и сверху сбрасывала куски бетона на проезжую часть. Один такой фрагмент стенки упал на машину, которая двигалась по проезжей части.

В феврале 2020 года «Киевавтодор» проводил ремонт одной из опор указанного моста и его ливнестоков.

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Авторы: Денис Прядко, Татьяна Поляковская