В ее крови было 0,32 промилле алкоголя при норме 0,2.

Женщина, которая находилась в автомобиле Jaguar вместе с мужем, застреленным 29 августа патрульным в Днепре, была пьяной. Эту информацию УНИАН подтвердил спикер Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве Александр Белка.

"В момент остановки автомобиля за рулем сидела женщина, "Драгер" установил у нее 0,32 промилле алкоголя (допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет автомобилем составляет 0,2 промилле – УНИАН)", - рассказал он.

Как сообщила Украинской правде советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, в отношении погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы.

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"В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые отметили, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль пьяным. То есть следствие имеет непосредственные показания", - сообщила она.

Касаемо пуль в теле погибшего, то по словам Сапьян, по данным следствия, полицейский произвел три выстрела, а попаданий было два.

Убийство патрульным мужчины в Днепре 29 августа - детали

29 августа в Днепре патрульные полицейские из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей.

Между полицейскими и теми, кто был в авто, возник конфликт. Мужчина оскорблял патрульную, ударил ее, а потом набросился на полицейского. В это время женщина, которая была с ним в авто, держала полицейскую, чтобы она не пошла на помощь коллеге. Полицейский выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия.

Патрульного, убившего мужчину, взяли под круглосуточный домашний арест.

По данным СМИ, вместе с Силогавой и его двумя детьми в салоне автомобиля была 23-летняя Татьяна Патинка. Ее называют любовницей погибшего. Во время инцидента она сопротивлялась и напала на патрульную, за что и получила подозрение. Ей присудили ночной домашний арест.

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