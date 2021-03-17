Пострадавшую госпитализировали / фото sputnik.by
Сегодня в Одессе женщина упала с высоты, спускаясь по самодельной веревке с пятого этажа жилого дома.
Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на проспекте Шевченко.
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По предварительным данным, женщина хотела спуститься с пятого этажа на веревке, связанной из простыней, но сорвалась на землю.
Потерпевшая получила травмы и доставлена в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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