Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Сегодня в Одессе женщина упала с высоты, спускаясь по самодельной веревке с пятого этажа жилого дома.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на проспекте Шевченко.

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По предварительным данным, женщина хотела спуститься с пятого этажа на веревке, связанной из простыней, но сорвалась на землю.

Потерпевшая получила травмы и доставлена в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Автор: Лариса Козовая