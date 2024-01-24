За несколько месяцев до 24 февраля 2022 года он получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению России в Украину.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, который способствует вооруженной агрессии России, ему было объявлено о подозрении.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, чиновник входит в близкое окружение президента России Владимира Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Отмечается, что промышленные объемы соответствующего вооружения регулярно поступают в военные соединения России для войны против Украины.

Видео дня

"С начала полномасштабного вторжения РФ только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства", - отметили в СБУ.

Для массированных обстрелов украинских населенных пунктов российские оккупанты используют и другие "изделия" корпорации Обносова, среди которых: крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59; управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

"Установлено, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ", - говорится в сообщении.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Обносову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 "Пособничество в ведении агрессивной войны" Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявления его в международный розыск. Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.

Подозрения российским военным преступников - последние новости

В конце осени российский генерал-лейтенант-командующий дальней авиации военно-воздушных сил России Сергей Кобылаш, который причастен к военным преступлениям в Украине, получил подозрение.

Он отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани 28 апреля.

В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них - шестеро детей. Также были ранены еще девять человек, и один человек в то время все еще считался пропавшим без вести.

По данным СБУ, Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. До этого он "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и Звезду "героя России".

Вас также могут заинтересовать новости: