Генерал Кобылаш командовал и бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии.

Российский генерал-лейтенант-командующий дальней авиации Военно-воздушных сил РФ Сергей Кобылаш, причастный к военным преступлениям в Украине, получил подозрение. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Он отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля этого года.

"В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них – 6 детей. Также травмированы 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести", - отмечают в СБУ.

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Тогда кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 прилегающих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, оккупанты совершили воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены с российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

По данным СБУ, Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

"До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и звезду "героя России", - сказано в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

В СБУ отмечают, что, поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Подозрения российским высокопоставленным военным

Втравни в 2023 году командующему 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому сообщено о подозрении за ведение агрессивных военных действий.

В СБУ отмечали, что в начале полномасштабного вторжения он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области. Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Таким образом Рузинский выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины.

Для штурма украинских населенных пунктов на Харьковщине он задействовал более 4 тыс. российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки "Балаклея".

Он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России, где сейчас скрывается от правосудия.

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