Мошеннические действия наблюдаются в различных финансовых учреждениях.

В Украине наблюдается увеличение случаев мошенничества с карточными счетами. Об этом свидетельствуют комментарии граждан в социальных сетях.

"У меня сняли с карты около 50 000 гривень ночью по киевскому времени в конце октября 2024 года, с бизнесов на территории США... Непонятно, как банк не заблокировал эти транзакции как подозрительные. Но что еще больше беспокоит, это то, что мой случай не единичный", – написал киевлянин Александр Евтушенко, комментарий которого приводит портал Минфин.

Киевлянин уточняет, что является клиентом ПриватБанка. УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу банка, но ответ пока не получил.

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Финансовые эксперты в комментарии УНИАН отметили, что с такими случаями мошенничества могут сталкиваться клиенты разных финансовых учреждений. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин пояснил, что во время таких мошеннических действий средства снимаются через специфические приложения, которые не присылают уведомления о списании.

"То есть транзакции фактически скрытые. И человек понимает, что были сняты деньги только тогда, когда фактически уже списана часть. Или случайно, когда человек зашел в приложение и увидел, что что-то изменилось на счету и какие-то очень странные произошли транзакции", – сказал УНИАН эксперт.

Шевчишин подчеркивает, что некорректно называть увеличение случаев мошенничества проблемой одного банка, ведь такие случаи могут наблюдаться в разных финансовых учреждениях.

"О массовости может сказать только сам банк, насколько увеличилось количество этих кибер или карточных нарушений. Они имеют эту статистику", – добавил аналитик.

Рекомендации для клиентов банков

Шевчишин пояснил, что жертвам мошеннических действий нужно сразу обращаться в сам банк и сообщить о проблеме, открыть дело и обратиться в полицию. Хотя иногда, по его словам, правоохранители неохотно берутся за такие вопросы.

Эксперт также отметил важность принятия мер для защиты своих средств и добавил, что банк частично возвращает средства, потерянные в результате мошеннических действий.

"Необходимо перевести счета, заблокировать карты и создать новые учетные записи, чтобы избежать дальнейших потерь. Рекомендуется создать новый счет, новый IBAN, сформировать новые пароль и логин. Лучше перевыпустить карту", – пояснил Шевчишин.

Действия мошенников в Украине - что известно

В апреле сообщалось, что количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть.

Количество таких операций достигло 272 тыс. Сумма убытков от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривень.

По данным НБУ, это на 73% больше, чем в 2022 году.

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