Украинцам посоветовали в сети не переходить по сомнительным ссылкам.

В Украине раскрыли очередную мошенническую схему - людям в один из мессенджеров приходят сообщения якобы от полиции, в которых их просят подтвердить данные о себе, перейдя по гиперссылке и при этом используются манипуляции для выманивания денег.

Указанные злоумышленниками ссылки могут вести на сайты, которые "заражены" вредоносными программами, или на фишинговые ресурсы, сообщило Министерство внутренних дел Украины в своем канале в Telegram. В МВД подчеркнули, что мошенники хотят получить конфиденциальную информацию людей и доступ к счетам в банках.

Правоохранители также посоветовали украинцам, как уберечься от мошенников:

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не переходить по ссылкам, в которых сомневаетесь;

отказаться от пересылки средств;

блокировать отправителей, сообщения которых кажутся мошенническими.

В МВД Украины добавили, что в случае отправки средств злоумышленникам надо обращаться к полицейским.

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Напомним, в конце марта прошлого года правоохранители сообщили, что были разоблачены хитрые мошенники на OLX. По сведениям правоохранителей, как только покупатель интересовался товаром, злоумышленники предлагали ему якобы "безопасный способ" совершить покупку - перебрасывали ссылку, которая вела на копию сервиса "OLX доставка".

Как только человек заполнял реквизиты своих банковских карт, мошенники получали эти сведения, создавали виртуальные счета людей в Google Pay и снимали их деньги.

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