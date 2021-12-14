Пострадавшая намерена обратиться в полицию

Жуткий случай произошел в Киеве на территории одной из школ. Женщина привела ребенка на уроки, но оказалась в больнице с разбитой головой и сотрясением мозга.

Об этом пострадавшая рассказала в комментарии ТСН.

Инцидент произошел на улице Жмеринской, 20. Женщине на территории школы на голову упала огромная ветка. Ее доставили в больницу с кровоизлиянием и сотрясением мозга.

"Я забыла ребенку дать водичку, шла занести. Только сделала несколько шагов на территорию школы, услышала хруст и все. Я помню, что я уже была на коленях и возле меня было много родителей. Меня завезли в больницу, наложили швы. У меня сотрясение мозга, кровоизлияние", - поделилась пострадавшая.

Читайте такжеВо Львове произошел взрыв в жилом доме: пострадали три человека (фото, видео)При этом она отметила, что до инцидента место, где упала ветка, никто не огораживал. Предупредительные знаки появились только после ее госпитализации.

"Когда я шла в школу, это было в 7:50-8:15, не было никаких предупредительных знаков. Когда меня госпитализировали, там был мой муж, который уже увидел, что место огородили лентой", - рассказала женщина.

По ее мнению, травм можно было бы избежать, если бы опасное место оградили сразу. Она намерена обратиться в полицию.

Как ранее сообщал УНИАН, в Стрыйском парке Львова дерево упало на людей. В результате инцидента погибли 20-летний юноша и его 18-летняя. Они сидели на скамейке, у них было свидание.

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Автор: Анастасия Горбачева