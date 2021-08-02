Погибшим в результате падения дерева оказался 20-летний военнослужащий-контрактник из Винницкой области. Вместе с ним находилась 18-летняя девушка, которая тоже погибла.

В Стрыйском парке Львова минувшей ночью дерево упало на людей: погибли молодые парень и девушка.

Как сообщает "Варта 1", погибшие - 20-летний юноша и его 18-летняя спутница сидели на скамейке, у них было свидание. Среди обломков скамейки и дерева на месте трагедии можно увидеть остатки букета погибшей.

"Предварительно известно, что на людей упали две огромные ветки, которые обвалились во время урагана. Одна ветка упала с 10 метров, другая примерно с 14 метров в сторону скамейки, задев осветительную опору, которая в свою очередь также сломалась и упала на молодых людей. Парень и девушка погибли сразу. Шанса выжить после падения дерева и фонаря у них не было. Помощи уже оказывать было некому", - пишет издание.

Как информирует пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на мэра города Андрея Садового, погибшим в результате падения дерева оказался 20-летний военнослужащий-контрактник из Винницкой области.

"Прошлой ночью во Львове прошла непогода. В результате сильного ветра с дождем, из-за падения деревьев погибли два человека, зафиксировано повреждение сетей освещения, крыш, авто и тому подобное. Коммунальные службы работают над ликвидацией повреждений", - рассказал он.

Как отметил Садовый, по предварительной информации, в результате ночной непогоды зафиксировано: 10 поваленных деревьев в парках, 31 обрыв по внешнему освещению, более 75 деревьев упало в городе, повреждено 8 авто, 2 крыши и 1 МАФ. Упал один рекламный щит.

Садовый обратился к жителям города с просьбой быть осторожными в случае предупреждения об урагане, а именно пытаться находиться в помещениях, а не на улице. "Непогода может привести к любым нестандартным ситуациям", – предупредил глава города.

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Как сообщал УНИАН, ранее во Львове пьяный водитель попал в ДТП и уснул во время оформления протокола.

Авторы: Светлана Макринская, Юрий Годован