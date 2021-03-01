Двое сотрудников посольства Украины в Польше пытались перевезти через границу сигареты, золото и валюту.

Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке вывезти валюту, золото и сигареты.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИДа вопиющий", - отметил Кулеба.

По его словам, обоих сотрудников уже отозвали из долгосрочной заграничной командировки.

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"Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены", - заявил глава МИД.

Он также сообщил, что против обоих сотрудников будет начато дисциплинарное расследование.

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Автор: Екатерина Лиманская