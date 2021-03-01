Сотрудников посольства Украины в Польше задержали при попытке вывезти валюту, золото и сигареты.
Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем - их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИДа вопиющий", - отметил Кулеба.
По его словам, обоих сотрудников уже отозвали из долгосрочной заграничной командировки.
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"Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены", - заявил глава МИД.
Он также сообщил, что против обоих сотрудников будет начато дисциплинарное расследование.
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