Враг завербовал его через родственников, которые проживают на временно оккупированной части Херсонской области, и длительное время сотрудничают с российской спецслужбой.

В Николаеве задержали вражеского агента, который собирал разведданные для нанесения и корректировки ракетных и дроновых атак по территории региона.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, им оказался агент главного управления генштаба ВС России (известного как ГРУ), который разведывал позиции и маршруты движения Сил обороны в Николаевской области.

Отмечается, что прежде всего фигурант пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Для выполнения этого задания агент ГРУ получил от своих "кураторов" 10 тысяч гривен "аванса" на собственную банковскую карту.

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"Следующие суммы должны были поступать фигуранту по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск. Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Shahed", - рассказали в СБУ.

После выполнения всех вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонской области, где проживали его родители. Однако сотрудники СБУ помешали реализации этих планов - установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

По данным следствия, военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсонской области и уже длительное время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков, родственники передали фигуранту контакт "куратора" с российского ГРУ и "условные фразы", которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

Вражескому агенту сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным пресс-службы Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Украины, фигурант - военнослужащий. В ноябре 2023 года его завербовали представители спецслужб РФ. Для реализации задач оккупантов агент РФ использовал мессенджер Telegram. Он присылал своему куратору информацию о местонахождении на территории Николаева подразделений ВСУ и других воинских формирований.

Задержание вражеского агента "Мазепы" в Одессе - детали

Недавно в Одессе задержали агента российской спецслужбы под псевдонимом "Мазепа", который планировал баллотироваться в Верховную Раду.

С октября 2023 года он сотрудничал с представителями спецслужб РФ – массово "сдавал" агрессору места дислокации личного состава Сил обороны, ориентировочные координаты базирования систем ПВО в Одессе и объектов энергетической инфраструктуры. Также он планировал теракты против мирного населения.

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