По предварительной информации, причиной стал пожар на торфяниках за Бортничами.

Харьковский массив Киева с утра понедельника, 21 сентября, затянуло смогом.

Об этом сообщает "Страна"

По их данным, в некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.

По предварительной информации, причиной стал пожар на торфяниках за Бортничами.

В социальных сетях пользователи указывают, что кроме смога чувствуется неприятный запах. Возможно, пожар произошел на Дарницкой свалке.

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Автор: УНИАН