В некоторых школах детям сказали не приходить на занятия / фото "Страна"
Харьковский массив Киева с утра понедельника, 21 сентября, затянуло смогом.
Об этом сообщает "Страна"
По их данным, в некоторых школах детям сказали не приходить на занятия.
По предварительной информации, причиной стал пожар на торфяниках за Бортничами.
Фото "Страна"
В социальных сетях пользователи указывают, что кроме смога чувствуется неприятный запах. Возможно, пожар произошел на Дарницкой свалке.
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