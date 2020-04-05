Пожары ни при чем: в ГСЧС объяснили, почему безлюдные улицы Киева накрыл смог (видео)

12:11, 5 апреля 2020
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Жители Киева и области утром начали жаловаться на смог и запах горения на улице.

Киев снова накрыл смог / Иллюстрация УНИАН
Киев снова накрыл смог / Иллюстрация УНИАН

В Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.

Спасатели ликвидируют лесной пожар в Зоне отчуждения (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое", - говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - добавили в ведомстве.

В соцсетях жители столицы с самого утра начали жаловаться на смог и запах горения на улице.

В то же время, сообщается о целом ряде масштабных пожаров в Киеве и Киевской области. Накануне спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.

В ночь на 5 апреля начался масштабный пожар в подземном тоннеле коммуникаций под Крещатиком, ликвидация которого продолжается и сейчас.

Вечером 4 апреля сообщалось также о масштабном пожаре возле озера Министерка в оболонском районе столицы. Горела трава под опорами ЛЭП.

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Теги: #Киев#пожар
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