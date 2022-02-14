Рябчук расстрелял пятерых человек. Ранее он посещал РФ, где якобы проведывал родственников.

Одной из версий недавней стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре рассматривается возможное влияние иностранных спецслужб. Установлено, что подозреваемый Артемий Рябчук ранее посещал Россию, где якобы навещал родственников.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собеседников в украинских силовых структурах, поездки на территорию страны агрессора крайне опасны.

"Поездка в Россию или Беларусь любого патриота Украины - чревата задержанием, таких фактов немало. Учитывая физические данные парня, спортивное телосложение и высокий рост, его возраст - он в 2019 году мог привлечь внимание сотрудников ФСБ на границе. А учитывая наличие у него ближайшего родственника в РФ - и попасть в разработку", - говорят журналистам в украинской разведке.

Там также утверждают, что Рябчука пытаются представить "борцом с произволом в Нацгвардии". Не так давно в соцсетях даже стали появляться группы в поддержку днепровского стрелка, где боты формируют "общественное мнение".

"Это все не сказки. Подразделения российских Вооруженных сил неустанно "трудятся" все годы гибридной войны в Украине. Их задача - оказывать психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонению к прекращению сопротивления, а также с целью изменения поведения от базового к желаемому. Такие психологические операции проводят в ходе подготовки к проведению военных операций или же непосредственно уже в их разгаре", - рассказали изданию в ВСУ.

Стрельба на "Южмаше" - детали

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Рябчук открыл огонь из автомата по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

9 февраля директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие рассматривает три версии, касательно мотивов преступления Рябчука. Первая и основная – неуставные отношения. Вторая – совершение преступления в связи с психическим заболеванием, пребыванием в состоянии аффекта. Третья версия – совершение преступления по поручению других лиц, организаций с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране.