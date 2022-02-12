Также защитники заявили, что ни одна из трех версий следователей касательно мотивов совершения Артемием Рябчуком преступления не соответствует действительности.

Адвокаты обнародовали заявление нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял людей в Днепре, о том, что он не намерен кончать жизнь самоубийством.

Как передает корреспондент УНИАН, документ адвокаты Денис Гордеев и Тамила Ульянова обнародовали на брифинге.

"Я, Рябчук Артемий Юрьевич, заявляю, что не собирался и не собираюсь лишать себя жизни или нанести себе какой-либо вред. Я нахожусь в здравом уме и при хорошей памяти. Осознаю характер своих действий и адекватно оцениваю действительность, находясь в СИЗО Днепра. Любые возможные попытки причинить мне вред будут проявлением действий других лиц без моей воли", - процитировал заявление Гордеев.

Отвечая на вопрос, с какой целью Рябчук обнародовал это заявление, Ульянова сказала: "Несколько недель назад в СМИ появилась информация, что Рябчук покончил с собой. Мы понимаем, что подобные фейки случайно не появляются. Мы понимаем, что общество к чему-то готовят и озвучивают версии по поводу психического состояния нашего подзащитного, подавленного состояния. Чтобы прекратить инсинуации, и чтобы не было этой подготовки, наш подзащитный принял такое решение".

Следует также отметить, что адвокаты отказались отвечать на все вопросы журналистов о своих стратегиях защиты, относительно того, убивал ли Рябчук своих сослуживцев, действительно ли человек на видео расстрела – это Рябчук. Также они не озвучили свою версию событий и роль в них Рябчука.

На все эти вопросы защитники, ссылаюсь на тайну следствия, отказались отвечать. Единственное, что буквально удалось извлечь из них, что ни одна из версий ДБР по поводу мотивов совершения преступления – неуставные отношения, психическая болезнь или влияние третьих лиц – не соответствуют действительности.

"На ваше упорные требование мы можем сказать единственное: по нашему мнению, ни одна из версий следствия не соответствует действительности. Вот вам стратегия защиты", – отметил Гордеев.

Следует отметить, что во время выступлений адвокаты по собственной инициативе лишь один раз сказали, что речь не идет о диверсии, как одном из мотивов, о котором заявляли в ДБР.

"Та версия, которая сегодня звучит из уст правоохранителей, о диверсии, то я вам скажу одно: что диверсия на сегодняшний день происходит в правоохранительных органах, которые не хотят заниматься своим делом – проводить объективное расследование", - сказала Ульянова.

Также почти все время на брифинге защитники акцентировали внимание журналистов на процессуальных нарушениях со стороны следствия, в частности, "сливе" видео допроса Рябчука.

В то же время они не ответили на вопрос, кто оплатил их услуги, после того как Рябчук отказался от адвоката, предоставленного государством.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-річний нацгвардієць Рябчук открыл огонь из автомата по караулу военнослужащих НГУ.

В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

9 февраля директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие рассматривает три версии, касательно мотивив преступления Рябчука. Первая и основная – неуставные отношения. Вторая – совершение преступления в связи с психическим заболеванием, пребыванием в состоянии аффекта. Третья версия – совершение преступления по поручению других лиц, организаций с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране.

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