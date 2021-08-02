У молодых людей было свидание.

Стали известны новые подробности о смерти пары влюбленных во Львове. Молодые люди погибли, когда на них упало дерево в парке после удара молнии.

Как передает ТСН, это было свидание, на которое парень пришел с розами. Остатки букета до сих пор разбросаны на месте несчастного случая.

"Они переписывались в Интернете всего две недели, и тогда он пошел с ней гулять. Я узнал, что он предложил ей встречаться, купил ей букет", – рассказал друг погибшего Валерий Колесник.

По словам пресс-секретаря Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Антона Мироновича, погибший 20-летний курсант родом из Винницкой области был будущим артиллеристом:

Читайте такжеНа Закарпатье молния попала в дом: вспыхнул пожар (фото)"Был на хорошем счету, неплохо учился, был ответственен. Фактически каникулярный отпуск у него должен был начаться через неделю, несколько дней он должен был быть в отпуске".

О погибшей 16-летней девушке известно немного, она училась и не работала.

Смерть молодой пары во Львове: подробности

Ранее сообщалось, что влюбленные погибли на месте, шансов выжить у них не было.

После удара молнии на погибших упали две огромные ветки и столб.

Автор: Катерина Шварц