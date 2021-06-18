Днем в пятницу, 18 июня, в Киеве мужчина прыгнул с пешеходного моста в воду.
Видео прыжка опубликовали Telegram-каналы «Киев оперативный» и «Киев сейчас».
«Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется», – говорится в подписи к видео.
На снятых кадрах видно, что мужчина, который прыгнул в воду, полураздетый.
Читайте такжеВ Днепре девушка прыгнула с моста: момент прыжка попал на видеоПо информации очевидцев, он сначала что-то кричал, а потом бросил вещи в воду и прыгнул сам.
Официальной информации об инциденте нет.
Вас также могут заинтересовать новости
- Загадочная смерть украинки в Турции: появилось видео последних минут жизни модели
- Под Одессой мужчина в присутствии очевидцев застрелил друга, после чего совершил самоубийство
- Выстрел в голову: под Херсоном расследуют таинственный суицид солдата
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram