О его состоянии ничего неизвестно.

Днем в пятницу, 18 июня, в Киеве мужчина прыгнул с пешеходного моста в воду.

Видео прыжка опубликовали Telegram-каналы «Киев оперативный» и «Киев сейчас».

«Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется», – говорится в подписи к видео.

На снятых кадрах видно, что мужчина, который прыгнул в воду, полураздетый.

Читайте такжеВ Днепре девушка прыгнула с моста: момент прыжка попал на видеоПо информации очевидцев, он сначала что-то кричал, а потом бросил вещи в воду и прыгнул сам.

Официальной информации об инциденте нет.

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Автор: Катерина Шварц