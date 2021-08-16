На записи четко видно, что покойный Павлов находится дома один.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера, 15 августа, нашли застреленным.

Как сообщает Telegram-канал Репортер UA, на записи четко видно, что покойный находится дома один. Он ходит по коридору с карабином в руках, много курит, с кем-то переписывается по телефону. Долго сидит, потом приставляет оружие к туловищу и стреляет (в этот момент кошка отпрыгивает). После этого проходит около 10 метров и вываливается из входной двери.

"Вопрос с убийством мэра Павлова отходит на второй план. Подробности обещают обнародовать сегодня в 10:00 на брифинге МВД", - идет речь в подписи к видео.

Как отмечают СМИ, время и дата на камерах сбиты. В средине видео вырезан фрагмент.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения. На них видно, что Павлов приставлял к груди оружие.

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"Сняли видео из камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон", - пишет издание.

Отмечается, что сосед мэра слышал выстрел в 6:37. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила примерно в это время.

Смерть мэра Кривого Рога

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

СМИ разузнали, что на момент гибели мэр Кривого Рога Константин Павлов пребывал в отпуске, а его супруга отдыхала на море без мужа.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Виктория Гордиенко