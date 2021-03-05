Девушка требовала прекратить исполнение песен на "языке агрессора", на что музыкант доказывал, что имеет на это право.

В центре Львова на площади Рынок произошел языковой конфликт, который закончился дракой.

Как пишет ТСН, соответствующее видео появилось в местных Телеграм-каналах. Впоследствии информацию подтвердили правоохранители.

Как отмечается, скандал возник из-за исполнения уличными музыкантами песен на русском языке. К ним подошла девушка с требованием "прекратить петь на языке агрессора", однако исполнитель убеждал ее, что он имеет на это право.

"И шо, и шо, и шо. А я русскоязычный, что ты мне сделаешь?",- сказал музыкант. Услышав от львовянки, что ее тошнит от русского языка, музыкант посоветовал ей "пойти на панель". Та в свою очередь напомнила о запрете на русскоязычный культурный продукт, который действует на Львовщине.

Читайте также"Да всрал * * сь мне ваш язык": украинская блогерша попала в скандал (видео 18+)

Однако конфликт на этом не закончился. Впоследствии стало известно, что члены одной из патриотических организаций избили музыканта и разбили его технику.

В патрульной полиции в комментарии ТСН.uа подтвердили получение обращения по этому инциденту. Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила, что он произошел вечером 4 марта. Потерпевшие написали заявление в полицию, остальные участники драки скрылись с места происшествия.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН