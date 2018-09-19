На Львовщине запретили фильмы, книги и песни на русском языке

Облсовет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области

На территории Львовской области установлен запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вечером 18 сентября на сессии приняли депутаты Львовского областного совета. «За» проголосовали 57 избранников.

Как отмечается в проекте решения, ограничения на запрет использования русскоязычных песен, фильмов и другого русскоязычного продукта будет действовать на Львовщине до прекращения оккупации украинских территорий.

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Депутаты облсовета также обратились к другим органам местного самоуправления с предложением проголосовать за аналогичные решения.

Также депутаты должны наработать специальное обращение в Верховной Раде с предложением разработать законопроект с целью установления запрета на русскоязычный продукт на территории Украины.

Кроме того, на Львовщине создадут межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы среди физических и юридических лиц с целью недопущения нарушения норм принятого решения.

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