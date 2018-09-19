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На Львовщине запретили фильмы, книги и песни на русском языке

13:02, 19 сентября 2018
Общество
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Депутаты поручили ЛОГА принять меры относительно создания межведомственной рабочей группы / фото Jonas Sveningsson via flickr.com

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вечером 18 сентября на сессии приняли депутаты Львовского областного совета. «За» проголосовали 57 избранников.

Как отмечается в проекте решения, ограничения на запрет использования русскоязычных песен, фильмов и другого русскоязычного продукта будет действовать на Львовщине до прекращения оккупации украинских территорий.

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Депутаты облсовета также обратились к другим органам местного самоуправления с предложением проголосовать за аналогичные решения.

Также депутаты должны наработать специальное обращение в Верховной Раде с предложением разработать законопроект с целью установления запрета на русскоязычный продукт на территории Украины.

Кроме того, на Львовщине создадут межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы среди физических и юридических лиц с целью недопущения нарушения норм принятого решения.

Ранее в Киеве в ресторане McDonald's на Осокорках произошел скандал из-за того, что кассир отказался обслуживать клиента на украинском языке.

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Теги: #Львовщина#мораторий#культура#русский язык