Вероятно, полицейские пропустили бы девушку патрульного там, где другим ездить запрещено, но есть нюансы.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал скандал с дерзким подарком главного патрульного для возлюбленной. Ранее девушка похвасталась, что получила пропуск для проезда по Площади Рынок.

Как сообщил Садовый в комментарии ТСН, этот пропуск уже устарел. Вероятно, полицейские пропустили бы ее там, где другим ездить запрещено, но есть нюансы.

"Такая форма пропуска была два года назад. Сегодня совсем другие пропуска. Знаю, что полиция все это расследует. Может полиция где-то и пропускала бы, но это форма двухлетней давности. Мы постоянно меняем цвета, чтобы не было подделок. Шутник, прикольно", - сказал нам Садовый.

Скандал с главным патрульным Львова

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко вляпался в скандал, из-за которого и потерял должность. В частности, полицейский подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове. Его отстранили.

По данным СМИ, девушка патрульного - Василина Федюк (по другим данным - Василиса Софранюк). Она работает помощницей-консультанткой депутата Львовского областного совета от фракции ЕС Андрея Думы. Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского облсовета.

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