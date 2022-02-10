Влюбленных нашли в Одессе через несколько дней после похищения.

Под Львовом девушка-подросток сбежала со своим возлюбленным из дома из-за конфликта с родителями, которые не одобрили их отношения. В целях конспирации пара меняла внешность и переезжала из города в город, не задерживаясь. Полицейские нашли беглецов аж в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечают в полиции, юная леди из города Радехов в Червоноградском районе ушла из дома еще в конце января. Связь с ней пропала, поэтому родители обратились в полицию.

Беглянкой оказалась 16-летняя Лидия Костив. Она исчезла с 21-летним Романом Литвином. Как пояснили родители девушки, они были против отношений дочери, поэтому она сбежала после очередной ссоры.

Местная полиция организовала поиски беглецов, но впоследствии выяснилось, что они могли уехать за пределы области. В то же время пара понимала, что их ищут, поэтому меняла внешность и путешествовала по разным городам.

По следам беглецов шли ювеналы, оперативники и другие специалисты, специализирующиеся на розыске людей. Позже появилась информация, что Лидия и Роман могли оказаться в Одессе у знакомых.

"Правоохранители проверили адреса, по которым могли проживать пропавшие, просмотрели десятки записей с уличных камер наблюдения и наконец нашли влюбленных", - говорится в публикации.

Обоих влюбленных уже отправили домой.

В то же время в своем Instagram-аккаунте Роман Литвин заявил, что девушка пришла к нему по собственной воле, якобы спасаясь от физического и морального насилия со стороны родителей.

По словам парня, он получает угрозы от родителей своей возлюбленной, а сама девочка неоднократно пыталась заявить о неправомерных действиях родителей в полицию, но никто не принимал заявление.

Кроме того, парень опубликовал видео, на котором полицейские заставляют девушку сесть в авто. Сама Лидия сопротивлялась и плакала.

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